توكنوميكس NAMI Protocol (NAMI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول NAMI Protocol (NAMI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات NAMI Protocol (NAMI) NAMI Protocol is a groundbreaking savings platform that simplifies cryptocurrency for everyone, offering usability similar to online banking. Built on the KUJIRA blockchain, NAMI integrates seamlessly with its money market, GHOST, to maximize returns from lending activities without the overheads of traditional banking. The protocol automatically allocates user funds to the highest-yielding stablecoin markets, ensuring users always receive the best possible interest rates. This significantly increases earnings compared to traditional savings accounts. الموقع الرسمي: https://namifi.app الوثيقة البيضاء: https://creators.winkhub.app/wp-content/uploads/2024/04/NAMI_Litepaper-4.pdf اشتر NAMI الآن!

توكنوميكس NAMI Protocol (NAMI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار NAMI Protocol (NAMI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 2.70M $ 2.70M $ 2.70M إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 86.47M $ 86.47M $ 86.47M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 3.13M $ 3.13M $ 3.13M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.03760331 $ 0.03760331 $ 0.03760331 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00641005 $ 0.00641005 $ 0.00641005 السعر الحالي: $ 0.03126288 $ 0.03126288 $ 0.03126288 معرفة المزيد عن سعر NAMI Protocol (NAMI)

توكنوميكس NAMI Protocol (NAMI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس NAMI Protocol (NAMI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن NAMI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن NAMI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس NAMI، استكشف السعر المباشر لتوكن NAMI!

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