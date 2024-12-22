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سعر NAMI Protocol (NAMI) المباشر لليوم هو USD 0.02617539 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.07M . يتم تحديث سعر NAMI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق NAMI Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.12K - تغيير سعر NAMI Protocol خلال اليوم هو +2.08% - لديه عرض متداول بقيمة USD 79.07M

أداء سعر NAMI Protocol (NAMI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر NAMI Protocol مقابل USD هو $ +0.00053321 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر NAMI Protocol مقابل USD هو $ +0.0289749317 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر NAMI Protocol مقابل USD هو $ +0.0404586433 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر NAMI Protocol مقابل USD هو $ +0.01693642439686082 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00053321 +2.08% 30 يوم $ +0.0289749317 +110.70% 60 يوم $ +0.0404586433 +154.57% 90 يوم $ +0.01693642439686082 +183.32%

تحليل سعر NAMI Protocol (NAMI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر NAMI Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02536562$ 0.02536562 $ 0.02536562 24 ساعة مرتفع $ 0.02642024$ 0.02642024 $ 0.02642024 عالية طوال الوقت $ 0.0333002$ 0.0333002 $ 0.0333002 تغير السعر (1 ساعة) -0.05% تغير السعر (1يوم) +2.08% تغير السعر (7 أيام) -6.37%

معلومات سوق NAMI Protocol (NAMI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: