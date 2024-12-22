سعر NAMI Protocol (NAMI)
سعر NAMI Protocol (NAMI) المباشر لليوم هو USD 0.02617539. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.07M. يتم تحديث سعر NAMI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق NAMI Protocol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.12K
- تغيير سعر NAMI Protocol خلال اليوم هو +2.08%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 79.07M
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خلال اليوم، كان سعر NAMI Protocol مقابل USD هو $ +0.00053321 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر NAMI Protocol مقابل USD هو $ +0.0289749317 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر NAMI Protocol مقابل USD هو $ +0.0404586433 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر NAMI Protocol مقابل USD هو $ +0.01693642439686082 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00053321
|+2.08%
|30 يوم
|$ +0.0289749317
|+110.70%
|60 يوم
|$ +0.0404586433
|+154.57%
|90 يوم
|$ +0.01693642439686082
|+183.32%
اكتشف أحدث تحليلات سعر NAMI Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.05%
+2.08%
-6.37%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
NAMI Protocol is a groundbreaking savings platform that simplifies cryptocurrency for everyone, offering usability similar to online banking. Built on the KUJIRA blockchain, NAMI integrates seamlessly with its money market, GHOST, to maximize returns from lending activities without the overheads of traditional banking. The protocol automatically allocates user funds to the highest-yielding stablecoin markets, ensuring users always receive the best possible interest rates. This significantly increases earnings compared to traditional savings accounts.
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