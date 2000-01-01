توكنوميكس Mona (MONA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Mona (MONA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Mona (MONA) Monā cat (´∀ ) (モナー, Monā) Made in JAPAN 2000 SVG Data converted By MOTOI Kenkichi 2010. (CTO) Also known as Happy cat (´∀ ) Mona is a cat meme depicted in ASCII art style, tokenized on the Solana blockchain. In the year 2000, Mona and Giko were not only best friends but also the first cat memes. To be honest, MONA run was inspired by GIKO run. However, more than that, after our community formed, we started looking for more information about Mona cat and discovered that this cat was the first meme to spread a positive message within the community—this is meme utility. Additionally, MONA was most popular on the 2chan forum. People created a lot of Mona memes, and there are tons of Mona stuffed toys. There's one more interesting fact: Monacoin was the first cryptocurrency in Japan and reached an all-time high of $860M. With this information, we expect to bring back the enthusiasm of all the Mona holders from those days. Conclusion: Mona is the happy cat, and she wants everyone to be happy. She will create her own narrative, spreading the message, "Hold Mona, hold your happiness. الموقع الرسمي: https://monacat.xyz/ اشتر MONA الآن!

توكنوميكس Mona (MONA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Mona (MONA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 62.59K $ 62.59K $ 62.59K إجمالي العرض: $ 8.57M $ 8.57M $ 8.57M العرض المتداول: $ 8.57M $ 8.57M $ 8.57M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 62.59K $ 62.59K $ 62.59K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.363646 $ 0.363646 $ 0.363646 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00321311 $ 0.00321311 $ 0.00321311 السعر الحالي: $ 0.00730461 $ 0.00730461 $ 0.00730461 معرفة المزيد عن سعر Mona (MONA)

توكنوميكس Mona (MONA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Mona (MONA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MONA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MONA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MONA، استكشف السعر المباشر لتوكن MONA!

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