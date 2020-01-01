توكنوميكس Merge Token (MERGE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Merge Token (MERGE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Merge Token (MERGE) Merge Pals is backed by a team with an impressive track record in both mobile gaming and crypto. Our seasoned experts have successfully launched and scaled high-impact projects, and now they’re channeling that expertise into a game that has already captured the attention of a global audience—boasting over 2 million verified users and a loyal base of paying players. The token’s smart, deflationary design and deep utility aren’t just buzzwords; they’re engineered to drive real, sustainable value for both players and investors. Driven by strong partnerships and a constant push for innovation, Merge Pals isn’t just another crypto game—it’s a project built for the long haul. Our roadmap is filled with exciting updates and improvements, and we’re always listening to feedback from our passionate community. الموقع الرسمي: https://mergepals.io اشتر MERGE الآن!

توكنوميكس Merge Token (MERGE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Merge Token (MERGE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 42.78K $ 42.78K $ 42.78K إجمالي العرض: $ 1.94B $ 1.94B $ 1.94B العرض المتداول: $ 1.14B $ 1.14B $ 1.14B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 73.23K $ 73.23K $ 73.23K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00124051 $ 0.00124051 $ 0.00124051 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00003736 $ 0.00003736 $ 0.00003736 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Merge Token (MERGE)

توكنوميكس Merge Token (MERGE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Merge Token (MERGE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MERGE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MERGE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MERGE، استكشف السعر المباشر لتوكن MERGE!

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