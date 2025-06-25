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سعر Merge Token (MERGE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 92.11K . يتم تحديث سعر MERGE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Merge Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Merge Token خلال اليوم هو +0.89% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.14B

أداء سعر Merge Token (MERGE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Merge Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Merge Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Merge Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Merge Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.89% 30 يوم $ 0 -30.12% 60 يوم $ 0 -33.57% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Merge Token (MERGE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Merge Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00124051$ 0.00124051 $ 0.00124051 تغير السعر (1 ساعة) -0.83% تغير السعر (1يوم) +0.89% تغير السعر (7 أيام) -12.56%

معلومات سوق Merge Token (MERGE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: