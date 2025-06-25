سعر Merge Token (MERGE)
سعر Merge Token (MERGE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 92.11K. يتم تحديث سعر MERGE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Merge Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Merge Token خلال اليوم هو +0.89%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.14B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MERGE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MERGE.
خلال اليوم، كان سعر Merge Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Merge Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Merge Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Merge Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.89%
|30 يوم
|$ 0
|-30.12%
|60 يوم
|$ 0
|-33.57%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Merge Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.83%
+0.89%
-12.56%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Merge Pals is backed by a team with an impressive track record in both mobile gaming and crypto. Our seasoned experts have successfully launched and scaled high-impact projects, and now they’re channeling that expertise into a game that has already captured the attention of a global audience—boasting over 2 million verified users and a loyal base of paying players. The token’s smart, deflationary design and deep utility aren’t just buzzwords; they’re engineered to drive real, sustainable value for both players and investors. Driven by strong partnerships and a constant push for innovation, Merge Pals isn’t just another crypto game—it’s a project built for the long haul. Our roadmap is filled with exciting updates and improvements, and we’re always listening to feedback from our passionate community.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Merge Token (MERGE) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس MERGE والتوكن الشاملة الآن!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 MERGE إلى VND
₫--
|1 MERGE إلى AUD
A$--
|1 MERGE إلى GBP
￡--
|1 MERGE إلى EUR
€--
|1 MERGE إلى USD
$--
|1 MERGE إلى MYR
RM--
|1 MERGE إلى TRY
₺--
|1 MERGE إلى JPY
¥--
|1 MERGE إلى RUB
₽--
|1 MERGE إلى INR
₹--
|1 MERGE إلى IDR
Rp--
|1 MERGE إلى KRW
₩--
|1 MERGE إلى PHP
₱--
|1 MERGE إلى EGP
￡E.--
|1 MERGE إلى BRL
R$--
|1 MERGE إلى CAD
C$--
|1 MERGE إلى BDT
৳--
|1 MERGE إلى NGN
₦--
|1 MERGE إلى UAH
₴--
|1 MERGE إلى VES
Bs--
|1 MERGE إلى PKR
Rs--
|1 MERGE إلى KZT
₸--
|1 MERGE إلى THB
฿--
|1 MERGE إلى TWD
NT$--
|1 MERGE إلى AED
د.إ--
|1 MERGE إلى CHF
Fr--
|1 MERGE إلى HKD
HK$--
|1 MERGE إلى MAD
.د.م--
|1 MERGE إلى MXN
$--
|1 MERGE إلى PLN
zł--