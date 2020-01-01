توكنوميكس Main Character Energy (MCEN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Main Character Energy (MCEN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Main Character Energy (MCEN) The project is a MEME coin that was started because of several unserious projects that are hitting this space. It is called Main Character Energy to unify holders as a team and make everyone feel special. We have built a great base community that works together already and we want to grow it. We want to show that legit memecoins can bring people together, empowering everyone of having a truly nice experience. الموقع الرسمي: https://maincharacterenergy.club/ اشتر MCEN الآن!

توكنوميكس Main Character Energy (MCEN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Main Character Energy (MCEN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 31.16K $ 31.16K $ 31.16K إجمالي العرض: $ 998.45M $ 998.45M $ 998.45M العرض المتداول: $ 998.45M $ 998.45M $ 998.45M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 31.16K $ 31.16K $ 31.16K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00449789 $ 0.00449789 $ 0.00449789 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Main Character Energy (MCEN)

توكنوميكس Main Character Energy (MCEN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Main Character Energy (MCEN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MCEN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MCEN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MCEN، استكشف السعر المباشر لتوكن MCEN!

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