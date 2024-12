ما هو Main Character Energy ( MCEN )

The project is a MEME coin that was started because of several unserious projects that are hitting this space. It is called Main Character Energy to unify holders as a team and make everyone feel special. We have built a great base community that works together already and we want to grow it. We want to show that legit memecoins can bring people together, empowering everyone of having a truly nice experience.

المصدر Main Character Energy (MCEN) الموقع الرسمي