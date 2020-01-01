توكنوميكس KOLT ($KOLT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول KOLT ($KOLT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات KOLT ($KOLT) What is the project about? Kolt is the coolest cat character on Solana. Inspired by the Legendary drawings of Matt Furies' Boy's Club Comic. Now taking over the Solana Network. Kolt is a playboy, a moon chaser, and the most successful degen gambler. What makes your project unique The unique concept of truly a decentralized platform, renounced contract and exceptional development team backing the project have seen KOLT grow massively and achieve alot of success in a short time frame History of your project? We set out to create a community-driven token with strong tokenomics, transparency, and fun. Since then, KOLT has established itself as a leading player in the world of meme tokens, with a growing community and exciting plans for the future. What's next for your project? We're focused on building a strong and sustainable token economy that rewards long-term holders and fosters a vibrant community. What can your token be used for? Currently trading only, Utility provided will enable this token to be used freely around the world for payment systems الموقع الرسمي: https://kolt.fun الوثيقة البيضاء: https://kolt.fun اشتر $KOLT الآن!

توكنوميكس KOLT ($KOLT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار KOLT ($KOLT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 34.65K $ 34.65K $ 34.65K إجمالي العرض: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M العرض المتداول: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 34.65K $ 34.65K $ 34.65K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00628205 $ 0.00628205 $ 0.00628205 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر KOLT ($KOLT)

توكنوميكس KOLT ($KOLT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس KOLT ($KOLT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن $KOLT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن $KOLT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس $KOLT، استكشف السعر المباشر لتوكن $KOLT!

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