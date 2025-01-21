سعر King of Evolution (KOE)
سعر King of Evolution (KOE) المباشر لليوم هو USD 0.00984594. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر KOE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق King of Evolution الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 158.13K
- تغيير سعر King of Evolution خلال اليوم هو +1.77%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر King of Evolution مقابل USD هو $ +0.00017146 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر King of Evolution مقابل USD هو $ -0.0026344505 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر King of Evolution مقابل USD هو $ -0.0044774569 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر King of Evolution مقابل USD هو $ -0.018803032724881747 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00017146
|+1.77%
|30 يوم
|$ -0.0026344505
|-26.75%
|60 يوم
|$ -0.0044774569
|-45.47%
|90 يوم
|$ -0.018803032724881747
|-65.63%
اكتشف أحدث تحليلات سعر King of Evolution: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+7.55%
+1.77%
-17.93%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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