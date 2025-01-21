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سعر King of Evolution (KOE) المباشر لليوم هو USD 0.00984594 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر KOE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق King of Evolution الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 158.13K - تغيير سعر King of Evolution خلال اليوم هو +1.77% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر King of Evolution (KOE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر King of Evolution مقابل USD هو $ +0.00017146 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر King of Evolution مقابل USD هو $ -0.0026344505 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر King of Evolution مقابل USD هو $ -0.0044774569 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر King of Evolution مقابل USD هو $ -0.018803032724881747 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00017146 +1.77% 30 يوم $ -0.0026344505 -26.75% 60 يوم $ -0.0044774569 -45.47% 90 يوم $ -0.018803032724881747 -65.63%

تحليل سعر King of Evolution (KOE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر King of Evolution: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00848274$ 0.00848274 $ 0.00848274 24 ساعة مرتفع $ 0.010039$ 0.010039 $ 0.010039 عالية طوال الوقت $ 0.130588$ 0.130588 $ 0.130588 تغير السعر (1 ساعة) +7.55% تغير السعر (1يوم) +1.77% تغير السعر (7 أيام) -17.93%

معلومات سوق King of Evolution (KOE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: