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Aiden Labs السعر(ADN)

USD

مخطط أسعار Aiden Labs (ADN) المباشر

$0.0151
$0.0151$0.0151
+1.75%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول ADN

السعر الحالي لـ Aiden Labs (ADN) اليوم هو 0.01512 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة -- USD. يتم تحديث سعر من ADN إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق Aiden Labs:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 1.01M USD
- تغير سعر Aiden Labs خلال اليوم هو +1.75%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة -- USD

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ADN أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار Aiden Labs لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.0002597+1.75%
30 يوم$ +0.00262+20.96%
60 يوم$ +0.00262+20.96%
90 يوم$ +0.00262+20.96%
تغير سعر Aiden Labs اليوم

سجل اليوم ADN تغيرًا $ +0.0002597 (+1.75%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Aiden Labs لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.00262 (+20.96%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Aiden Labs لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد ADN تغييرًا في $ +0.00262 (+20.96%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Aiden Labs لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.00262 (+20.96%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

ADN معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار Aiden Labs: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.013
$ 0.013$ 0.013

$ 0.017
$ 0.017$ 0.017

$ 0.04242
$ 0.04242$ 0.04242

+1.40%

+1.75%

+20.96%

ADN معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

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$ 1.01M
$ 1.01M$ 1.01M

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ما هو Aiden Labs ( ADN )

Aiden Labs هي منصة ذكاء اصطناعي تُمكّن المستخدمين من الوصول إلى أدواتهم المفضلة، مثل ChatGPT وClaude وGemini وDeepseek، عبر تطبيقات الدردشة مثل تليجرام. يُمكن للمستخدمين إنشاء الصور ومقاطع الفيديو وإجراء الأبحاث، كل ذلك في مكان واحد وبسعر واحد.

متوفر Aiden Labs على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Aiden Labs الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين ADNلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Aiden Labs على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Aiden Labs سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقع سعر Aiden Labs

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Aiden Labs، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ ADN؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارAiden Labs.

سجل أسعار Aiden Labs

يوفر تتبع مسار سعر ADN معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ ADN. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار Aiden Labs.

كيفية شراء Aiden Labs ( ADN )

هل تبحث عن كيفية شراء Aiden Labs؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Aiden Labs على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة ADN إلى العملات المحلية

1 ADN إلى VND
387.69192
1 ADN إلى AUD
A$0.0240408
1 ADN إلى GBP
0.0114912
1 ADN إلى EUR
0.0133056
1 ADN إلى USD
$0.01512
1 ADN إلى MYR
RM0.0668304
1 ADN إلى TRY
0.5733504
1 ADN إلى JPY
¥2.1698712
1 ADN إلى RUB
1.2576816
1 ADN إلى INR
1.2997152
1 ADN إلى IDR
Rp251.9998992
1 ADN إلى KRW
21.477204
1 ADN إلى PHP
0.8645616
1 ADN إلى EGP
￡E.0.7753536
1 ADN إلى BRL
R$0.0886032
1 ADN إلى CAD
C$0.0208656
1 ADN إلى BDT
1.8333
1 ADN إلى NGN
24.0380784
1 ADN إلى UAH
0.6246072
1 ADN إلى VES
Bs1.07352
1 ADN إلى PKR
Rs4.2304248
1 ADN إلى KZT
7.7976864
1 ADN إلى THB
฿0.5060664
1 ADN إلى TWD
NT$0.4894344
1 ADN إلى AED
د.إ0.0554904
1 ADN إلى CHF
Fr0.0122472
1 ADN إلى HKD
HK$0.11718
1 ADN إلى MAD
.د.م0.1403136
1 ADN إلى MXN
$0.306936

Aiden Labs المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Aiden Labs، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Aiden Labs الرسمي
مستكشف الكتل

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آلة حاسبة

المبلغ

ADN
USD

1 ADN = 0.01512 USD

تداول

USDTADN
$0.01512
$0.01512$0.01512
+7.31%

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