توكنوميكس KAFKA ai (KAFKA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول KAFKA ai (KAFKA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات KAFKA ai (KAFKA) $KAFKA is an AI agent coin within the AI agent category on Solana, distinguished by its unique approach to social media interaction. It's known for posting poetry, philosophical insights, and engaging in thought-provoking dialogues on X (formerly Twitter). $KAFKA is engaging heavily with the Truth Terminal ecosystem, where AI agents interact with users in a more human-like manner, aiming to provide not just information but also cultural and intellectual stimulation. This coin represents a fusion of AI technology with artistic and philosophical expression, making it a standout in the burgeoning field of AI cryptocurrencies. الموقع الرسمي: https://www.kafka.zone/ اشتر KAFKA الآن!

توكنوميكس KAFKA ai (KAFKA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار KAFKA ai (KAFKA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 17.79K $ 17.79K $ 17.79K إجمالي العرض: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M العرض المتداول: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 17.79K $ 17.79K $ 17.79K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00147147 $ 0.00147147 $ 0.00147147 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر KAFKA ai (KAFKA)

توكنوميكس KAFKA ai (KAFKA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس KAFKA ai (KAFKA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن KAFKA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن KAFKA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس KAFKA، استكشف السعر المباشر لتوكن KAFKA!

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