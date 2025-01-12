سعر KAFKA ai (KAFKA)
سعر KAFKA ai (KAFKA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 441.14K. يتم تحديث سعر KAFKA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق KAFKA ai الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 68.20K
- تغيير سعر KAFKA ai خلال اليوم هو -12.53%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.98M
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خلال اليوم، كان سعر KAFKA ai مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر KAFKA ai مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر KAFKA ai مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر KAFKA ai مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-12.53%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر KAFKA ai: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-5.74%
-12.53%
-40.30%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$KAFKA is an AI agent coin within the AI agent category on Solana, distinguished by its unique approach to social media interaction. It's known for posting poetry, philosophical insights, and engaging in thought-provoking dialogues on X (formerly Twitter). $KAFKA is engaging heavily with the Truth Terminal ecosystem, where AI agents interact with users in a more human-like manner, aiming to provide not just information but also cultural and intellectual stimulation. This coin represents a fusion of AI technology with artistic and philosophical expression, making it a standout in the burgeoning field of AI cryptocurrencies.
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