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سعر KAFKA ai (KAFKA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 441.14K . يتم تحديث سعر KAFKA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق KAFKA ai الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 68.20K - تغيير سعر KAFKA ai خلال اليوم هو -12.53% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.98M

أداء سعر KAFKA ai (KAFKA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر KAFKA ai مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر KAFKA ai مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر KAFKA ai مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر KAFKA ai مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -12.53% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر KAFKA ai (KAFKA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر KAFKA ai: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00147147$ 0.00147147 $ 0.00147147 تغير السعر (1 ساعة) -5.74% تغير السعر (1يوم) -12.53% تغير السعر (7 أيام) -40.30%

معلومات سوق KAFKA ai (KAFKA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: