توكنوميكس JOJO (JOJO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول JOJO (JOJO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات JOJO (JOJO) JOJO is a decentralized perpetual contract trading platform building on Base Network, using an off-chain matching and on-chain settlement order book model. JOJO balances liquidity and composability, providing professional traders with a smooth, fast, low-cost trading experience and hedging capabilities for other DeFi protocols. JOJO is an exceptional choice due to its superior liquidity, low fees, innovative multi-collateral mechanism, cross-margin system, and flexible subaccounts. The Smart Contract Order (SCO) system ensures efficient trade execution with a hybrid liquidity model and an order book that combines off-chain matching and on-chain settlement. JOJO offers competitive fees, with a transaction fee of -0.01% for makers and 0.03% for takers, unmatched in the market. The multi-collateral feature supports various interest-bearing assets, allowing users to earn profits while trading. The cross-margin system enhances capital efficiency by sharing the same margin account across all positions. Additionally, JOJO's subaccount design caters to experienced traders by offering flexible asset management and multiple trading strategies. الموقع الرسمي: https://app.jojo.exchange/ الوثيقة البيضاء: https://about.jojo.exchange/jojo-1 اشتر JOJO الآن!

توكنوميكس JOJO (JOJO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار JOJO (JOJO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 11.66M $ 11.66M $ 11.66M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.254793 $ 0.254793 $ 0.254793 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.076919 $ 0.076919 $ 0.076919 السعر الحالي: $ 0.116466 $ 0.116466 $ 0.116466 معرفة المزيد عن سعر JOJO (JOJO)

توكنوميكس JOJO (JOJO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس JOJO (JOJO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن JOJO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن JOJO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس JOJO، استكشف السعر المباشر لتوكن JOJO!

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