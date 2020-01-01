توكنوميكس Huanghuali Token (HLT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Huanghuali Token (HLT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Huanghuali Token (HLT) Holy Token represents Hainan huanghuali, one of the rarest tree species, historically a royal tribute. Due to overlogging, it's nearly extinct, with two ancient trees priced over $2.5 million in the world's largest huanghuali park. This project supports rural revitalization by transforming traditional agriculture into a digital economy, ensuring traceability and value through blockchain technology. The HLT token (Holy Token) links each HLT directly to 1 gram of Hainan Huanghuali wood, creating a direct connection between the physical asset and the digital token. This unique value-mapping mechanism gives HLT tokens a tangible rarity and asset backing, ensuring value stability and investment security. الموقع الرسمي: https://www.holytoken.net الوثيقة البيضاء: https://www.holytoken.net/HLTEN.pdf اشتر HLT الآن!

توكنوميكس Huanghuali Token (HLT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Huanghuali Token (HLT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 131.54K $ 131.54K $ 131.54K إجمالي العرض: $ 161.15K $ 161.15K $ 161.15K العرض المتداول: $ 161.15K $ 161.15K $ 161.15K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 131.54K $ 131.54K $ 131.54K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 4.15 $ 4.15 $ 4.15 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.657883 $ 0.657883 $ 0.657883 السعر الحالي: $ 0.816221 $ 0.816221 $ 0.816221 معرفة المزيد عن سعر Huanghuali Token (HLT)

توكنوميكس Huanghuali Token (HLT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Huanghuali Token (HLT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن HLT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن HLT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس HLT، استكشف السعر المباشر لتوكن HLT!

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