سعر Huanghuali Token (HLT)
سعر Huanghuali Token (HLT) المباشر لليوم هو USD 1.58. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 231.92K. يتم تحديث سعر HLT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Huanghuali Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 30.94
- تغيير سعر Huanghuali Token خلال اليوم هو -0.28%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 146.55K
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خلال اليوم، كان سعر Huanghuali Token مقابل USD هو $ -0.004461095961418 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Huanghuali Token مقابل USD هو $ -0.3777980660 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Huanghuali Token مقابل USD هو $ -0.6844217140 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Huanghuali Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.004461095961418
|-0.28%
|30 يوم
|$ -0.3777980660
|-23.91%
|60 يوم
|$ -0.6844217140
|-43.31%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Huanghuali Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.28%
-2.43%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Holy Token represents Hainan huanghuali, one of the rarest tree species, historically a royal tribute. Due to overlogging, it's nearly extinct, with two ancient trees priced over $2.5 million in the world's largest huanghuali park. This project supports rural revitalization by transforming traditional agriculture into a digital economy, ensuring traceability and value through blockchain technology. The HLT token (Holy Token) links each HLT directly to 1 gram of Hainan Huanghuali wood, creating a direct connection between the physical asset and the digital token. This unique value-mapping mechanism gives HLT tokens a tangible rarity and asset backing, ensuring value stability and investment security.
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