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سعر Huanghuali Token (HLT) المباشر لليوم هو USD 1.58 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 231.92K . يتم تحديث سعر HLT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Huanghuali Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 30.94 - تغيير سعر Huanghuali Token خلال اليوم هو -0.28% - لديه عرض متداول بقيمة USD 146.55K

أداء سعر Huanghuali Token (HLT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Huanghuali Token مقابل USD هو $ -0.004461095961418 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Huanghuali Token مقابل USD هو $ -0.3777980660 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Huanghuali Token مقابل USD هو $ -0.6844217140 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Huanghuali Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.004461095961418 -0.28% 30 يوم $ -0.3777980660 -23.91% 60 يوم $ -0.6844217140 -43.31% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Huanghuali Token (HLT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Huanghuali Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.58$ 1.58 $ 1.58 24 ساعة مرتفع $ 1.59$ 1.59 $ 1.59 عالية طوال الوقت $ 4.15$ 4.15 $ 4.15 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.28% تغير السعر (7 أيام) -2.43%

معلومات سوق Huanghuali Token (HLT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: