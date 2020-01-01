توكنوميكس Tether Gold (XAUT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Tether Gold (XAUT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Tether Gold (XAUT) XAUT is a digital asset offered by TG Commodities Limited. One XAUT token represents one troy fine ounce of gold on a London Good Delivery gold bar. Holders of XAUT obtain the combined benefits of both physical and digital assets. XAUT token holders will be able to enjoy ownership of gold while avoiding drawbacks associated with physical gold, such as high storage costs and limited accessibility. الموقع الرسمي: https://gold.tether.to/ الوثيقة البيضاء: https://gold.tether.to/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x68749665FF8D2d112Fa859AA293F07A622782F38 اشتر XAUT الآن!

توكنوميكس Tether Gold (XAUT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Tether Gold (XAUT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 814.74M $ 814.74M $ 814.74M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 246.52K $ 246.52K $ 246.52K القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 3,529.97 $ 3,529.97 $ 3,529.97 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 1,408.88233399 $ 1,408.88233399 $ 1,408.88233399 السعر الحالي: $ 3,304.91 $ 3,304.91 $ 3,304.91 معرفة المزيد عن سعر Tether Gold (XAUT)

توكنوميكس Tether Gold (XAUT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Tether Gold (XAUT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن XAUT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن XAUT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس XAUT، استكشف السعر المباشر لتوكن XAUT!

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