توكنوميكس Elastic Finance Token (EEFI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Elastic Finance Token (EEFI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Elastic Finance Token (EEFI) Elastic Protocol is an ecosystem of unique yield strategies that help you earn yield, amplify, and stretch it across all market conditions. We take a different balanced approach to finding and creating yield opportunities in the ever changing crypto markets. Our strategies help users stay protected and hedged from volatility risks while having the ability to generate outsized returns in any market... The $EEFI token is key to all this. الموقع الرسمي: https://eefi.finance/ الوثيقة البيضاء: https://newdocs.eefi.finance/docs/ep_summary اشتر EEFI الآن!

توكنوميكس Elastic Finance Token (EEFI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Elastic Finance Token (EEFI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 2.56M $ 2.56M $ 2.56M إجمالي العرض: $ 58.12K $ 58.12K $ 58.12K العرض المتداول: $ 58.12K $ 58.12K $ 58.12K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 2.56M $ 2.56M $ 2.56M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 486.79 $ 486.79 $ 486.79 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 33.83 $ 33.83 $ 33.83 السعر الحالي: $ 44.03 $ 44.03 $ 44.03 معرفة المزيد عن سعر Elastic Finance Token (EEFI)

توكنوميكس Elastic Finance Token (EEFI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Elastic Finance Token (EEFI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن EEFI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن EEFI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس EEFI، استكشف السعر المباشر لتوكن EEFI!

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