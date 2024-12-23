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سعر Elastic Finance Token (EEFI) المباشر لليوم هو USD 197.92 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.76M . يتم تحديث سعر EEFI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Elastic Finance Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 120.37K - تغيير سعر Elastic Finance Token خلال اليوم هو -3.38% - لديه عرض متداول بقيمة USD 59.44K

أداء سعر Elastic Finance Token (EEFI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Elastic Finance Token مقابل USD هو $ -6.9390603783711 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Elastic Finance Token مقابل USD هو $ +52.9134369920 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Elastic Finance Token مقابل USD هو $ -60.4759601920 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Elastic Finance Token مقابل USD هو $ +61.69107540194163 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -6.9390603783711 -3.38% 30 يوم $ +52.9134369920 +26.73% 60 يوم $ -60.4759601920 -30.55% 90 يوم $ +61.69107540194163 +45.28%

تحليل سعر Elastic Finance Token (EEFI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Elastic Finance Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 194.94$ 194.94 $ 194.94 24 ساعة مرتفع $ 214.81$ 214.81 $ 214.81 عالية طوال الوقت $ 486.79$ 486.79 $ 486.79 تغير السعر (1 ساعة) +0.72% تغير السعر (1يوم) -3.38% تغير السعر (7 أيام) -27.20%

معلومات سوق Elastic Finance Token (EEFI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: