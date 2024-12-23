سعر Elastic Finance Token (EEFI)
سعر Elastic Finance Token (EEFI) المباشر لليوم هو USD 197.92. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.76M. يتم تحديث سعر EEFI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Elastic Finance Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 120.37K
- تغيير سعر Elastic Finance Token خلال اليوم هو -3.38%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 59.44K
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خلال اليوم، كان سعر Elastic Finance Token مقابل USD هو $ -6.9390603783711 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Elastic Finance Token مقابل USD هو $ +52.9134369920 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Elastic Finance Token مقابل USD هو $ -60.4759601920 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Elastic Finance Token مقابل USD هو $ +61.69107540194163 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -6.9390603783711
|-3.38%
|30 يوم
|$ +52.9134369920
|+26.73%
|60 يوم
|$ -60.4759601920
|-30.55%
|90 يوم
|$ +61.69107540194163
|+45.28%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Elastic Finance Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.72%
-3.38%
-27.20%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Elastic Protocol is an ecosystem of unique yield strategies that help you earn yield, amplify, and stretch it across all market conditions. We take a different balanced approach to finding and creating yield opportunities in the ever changing crypto markets. Our strategies help users stay protected and hedged from volatility risks while having the ability to generate outsized returns in any market... The $EEFI token is key to all this.
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