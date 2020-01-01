توكنوميكس Degenerator Project (GNRT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Degenerator Project (GNRT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Degenerator Project (GNRT) $GNRT is an AI Agent built to revolutionize degen culture, providing the safest and fairest token launch mechanism available via agents.land . Community members can request token creation via X and our AI Agent will launch the most hype ideas spontaneously and without human intervention. Degenerator Project is an AI Agent operated token creation business. $GNRT token holders are entitle to protocol fees generated. Staking will be available in the near future. 40% of liquidity migration fees shared to $GNRT holders All token creation fees (later) الموقع الرسمي: https://gnrt.fun/ اشتر GNRT الآن!

توكنوميكس Degenerator Project (GNRT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Degenerator Project (GNRT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 87.11K $ 87.11K $ 87.11K إجمالي العرض: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M العرض المتداول: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 87.11K $ 87.11K $ 87.11K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01876112 $ 0.01876112 $ 0.01876112 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Degenerator Project (GNRT)

توكنوميكس Degenerator Project (GNRT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Degenerator Project (GNRT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن GNRT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن GNRT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس GNRT، استكشف السعر المباشر لتوكن GNRT!

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