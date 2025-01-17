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سعر Degenerator Project (GNRT) المباشر لليوم هو USD 0.00984186 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.84M . يتم تحديث سعر GNRT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Degenerator Project الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 696.34K - تغيير سعر Degenerator Project خلال اليوم هو +21.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M

أداء سعر Degenerator Project (GNRT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Degenerator Project مقابل USD هو $ +0.00170784 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Degenerator Project مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Degenerator Project مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Degenerator Project مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00170784 +21.00% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Degenerator Project (GNRT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Degenerator Project: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00799018$ 0.00799018 $ 0.00799018 24 ساعة مرتفع $ 0.01006783$ 0.01006783 $ 0.01006783 عالية طوال الوقت $ 0.01876112$ 0.01876112 $ 0.01876112 تغير السعر (1 ساعة) +3.00% تغير السعر (1يوم) +21.00% تغير السعر (7 أيام) +29.43%

معلومات سوق Degenerator Project (GNRT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: