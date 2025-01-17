سعر Degenerator Project (GNRT)
سعر Degenerator Project (GNRT) المباشر لليوم هو USD 0.00984186. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.84M. يتم تحديث سعر GNRT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Degenerator Project الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 696.34K
- تغيير سعر Degenerator Project خلال اليوم هو +21.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر GNRT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر GNRT.
خلال اليوم، كان سعر Degenerator Project مقابل USD هو $ +0.00170784 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Degenerator Project مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Degenerator Project مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Degenerator Project مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00170784
|+21.00%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Degenerator Project: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.00%
+21.00%
+29.43%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$GNRT is an AI Agent built to revolutionize degen culture, providing the safest and fairest token launch mechanism available via agents.land . Community members can request token creation via X and our AI Agent will launch the most hype ideas spontaneously and without human intervention. Degenerator Project is an AI Agent operated token creation business. $GNRT token holders are entitle to protocol fees generated. Staking will be available in the near future. 40% of liquidity migration fees shared to $GNRT holders All token creation fees (later)
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 GNRT إلى AUD
A$0.0158453946
|1 GNRT إلى GBP
￡0.0079719066
|1 GNRT إلى EUR
€0.0095466042
|1 GNRT إلى USD
$0.00984186
|1 GNRT إلى MYR
RM0.04428837
|1 GNRT إلى TRY
₺0.3496812858
|1 GNRT إلى JPY
¥1.5296218812
|1 GNRT إلى RUB
₽1.0198135332
|1 GNRT إلى INR
₹0.8519114016
|1 GNRT إلى IDR
Rp161.3419413984
|1 GNRT إلى PHP
₱0.5765361588
|1 GNRT إلى EGP
￡E.0.496029744
|1 GNRT إلى BRL
R$0.0594448344
|1 GNRT إلى CAD
C$0.0140738598
|1 GNRT إلى BDT
৳1.1965733388
|1 GNRT إلى NGN
₦15.306060672
|1 GNRT إلى UAH
₴0.4151296548
|1 GNRT إلى VES
Bs0.53146044
|1 GNRT إلى PKR
Rs2.7452884284
|1 GNRT إلى KZT
₸5.22110673
|1 GNRT إلى THB
฿0.3388552398
|1 GNRT إلى TWD
NT$0.3238956126
|1 GNRT إلى CHF
Fr0.0089560926
|1 GNRT إلى HKD
HK$0.0765696708
|1 GNRT إلى MAD
.د.م0.0990091116