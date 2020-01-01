توكنوميكس Darwinia Commitment (KTON) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Darwinia Commitment (KTON)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Darwinia Commitment (KTON) KTON is a derivative commitment token of RING (Darwinia Network native token), which encourages long-term involvement. RING holders can voluntarily lock RING for 3–36 months and get KTON as rewards, compensating for the liquidity loss. KTON can be staked for staking rewards and obtaining voting power to participate in the governance. Darwinia Network is a decentralized heterogeneous cross-chain bridge protocol built on Substrate, serves as critical infrastructure for interoperability across the blockchain networks. Darwinia Network focuses on decentralized cross-chain token swap, exchange, and market and enables single-chain application upgrade to cross-chain version, including Defi, Game, DEX, NFT market, and more. Its vision is to build the future Internet of Tokens. الموقع الرسمي: https://darwinia.network/ اشتر KTON الآن!

توكنوميكس Darwinia Commitment (KTON) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Darwinia Commitment (KTON)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 524.97K $ 524.97K $ 524.97K إجمالي العرض: $ 148.79K $ 148.79K $ 148.79K العرض المتداول: $ 148.79K $ 148.79K $ 148.79K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 524.97K $ 524.97K $ 524.97K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 416.09 $ 416.09 $ 416.09 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 1.71 $ 1.71 $ 1.71 السعر الحالي: $ 3.53 $ 3.53 $ 3.53 معرفة المزيد عن سعر Darwinia Commitment (KTON)

توكنوميكس Darwinia Commitment (KTON): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Darwinia Commitment (KTON) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن KTON التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن KTON التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس KTON، استكشف السعر المباشر لتوكن KTON!

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