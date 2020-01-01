توكنوميكس BTC Standard Hashrate Token (BTCST) اكتشف الرؤى الرئيسية حول BTC Standard Hashrate Token (BTCST)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات BTC Standard Hashrate Token (BTCST) Bitcoin Standard Hashrate Token (or BTCST token) aims to widen up the participation of Bitcoin mining to the open market. Each BTCST represents 0.1 TH/s of Bitcoin mining power and by staking it, holders of the token are entitled to receive daily distributions of Bitcoin mined. الموقع الرسمي: https://www.1-b.tc/ اشتر BTCST الآن!

توكنوميكس BTC Standard Hashrate Token (BTCST) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار BTC Standard Hashrate Token (BTCST)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 193.51K $ 193.51K $ 193.51K إجمالي العرض: $ 15.00M $ 15.00M $ 15.00M العرض المتداول: $ 7.29M $ 7.29M $ 7.29M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 398.30K $ 398.30K $ 398.30K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 91.94 $ 91.94 $ 91.94 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.01930527 $ 0.01930527 $ 0.01930527 السعر الحالي: $ 0.02652606 $ 0.02652606 $ 0.02652606 معرفة المزيد عن سعر BTC Standard Hashrate Token (BTCST)

توكنوميكس BTC Standard Hashrate Token (BTCST): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس BTC Standard Hashrate Token (BTCST) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BTCST التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BTCST التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BTCST، استكشف السعر المباشر لتوكن BTCST!

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