سعر BTC Standard Hashrate Token (BTCST)
سعر BTC Standard Hashrate Token (BTCST) المباشر لليوم هو USD 0.071642. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 522.10K. يتم تحديث سعر BTCST مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BTC Standard Hashrate Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.47K
- تغيير سعر BTC Standard Hashrate Token خلال اليوم هو +2.87%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 7.29M
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خلال اليوم، كان سعر BTC Standard Hashrate Token مقابل USD هو $ +0.00199549 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BTC Standard Hashrate Token مقابل USD هو $ -0.0273041560 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BTC Standard Hashrate Token مقابل USD هو $ -0.0330445214 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BTC Standard Hashrate Token مقابل USD هو $ -0.1962420086346897 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00199549
|+2.87%
|30 يوم
|$ -0.0273041560
|-38.11%
|60 يوم
|$ -0.0330445214
|-46.12%
|90 يوم
|$ -0.1962420086346897
|-73.25%
اكتشف أحدث تحليلات سعر BTC Standard Hashrate Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.00%
+2.87%
-46.81%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Bitcoin Standard Hashrate Token (or BTCST token) aims to widen up the participation of Bitcoin mining to the open market. Each BTCST represents 0.1 TH/s of Bitcoin mining power and by staking it, holders of the token are entitled to receive daily distributions of Bitcoin mined.
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