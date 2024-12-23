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سعر BTC Standard Hashrate Token (BTCST) المباشر لليوم هو USD 0.071642 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 522.10K . يتم تحديث سعر BTCST مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BTC Standard Hashrate Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.47K - تغيير سعر BTC Standard Hashrate Token خلال اليوم هو +2.87% - لديه عرض متداول بقيمة USD 7.29M

أداء سعر BTC Standard Hashrate Token (BTCST) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BTC Standard Hashrate Token مقابل USD هو $ +0.00199549 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BTC Standard Hashrate Token مقابل USD هو $ -0.0273041560 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BTC Standard Hashrate Token مقابل USD هو $ -0.0330445214 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BTC Standard Hashrate Token مقابل USD هو $ -0.1962420086346897 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00199549 +2.87% 30 يوم $ -0.0273041560 -38.11% 60 يوم $ -0.0330445214 -46.12% 90 يوم $ -0.1962420086346897 -73.25%

تحليل سعر BTC Standard Hashrate Token (BTCST)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BTC Standard Hashrate Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.069038$ 0.069038 $ 0.069038 24 ساعة مرتفع $ 0.07437$ 0.07437 $ 0.07437 عالية طوال الوقت $ 91.94$ 91.94 $ 91.94 تغير السعر (1 ساعة) -1.00% تغير السعر (1يوم) +2.87% تغير السعر (7 أيام) -46.81%

معلومات سوق BTC Standard Hashrate Token (BTCST)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: