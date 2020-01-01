توكنوميكس BIAO on SOL (BIAO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول BIAO on SOL (BIAO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات BIAO on SOL (BIAO) Meet BIAO, the ultimate panda meme sensation that’s bringing the playful charm of Asia to the crypto world! With its cheeky expressions and meme-worthy antics, BIAO is here to spread laughter and good vibes, one bamboo stalk at a time. Inspired by the iconic humor of Asian meme culture, $BIAO is more than just a token—it’s a movement of fun and connection. Whether it’s making you laugh with its silly faces or inspiring you with its unshakeable chill, $BIAO embodies the playful spirit of pandas and the creativity of memes. This token is all about building a community that values fun, inclusivity, and a good laugh. الموقع الرسمي: https://biaotoken.com/ اشتر BIAO الآن!

توكنوميكس BIAO on SOL (BIAO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار BIAO on SOL (BIAO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 499.43K $ 499.43K $ 499.43K إجمالي العرض: $ 999.80M $ 999.80M $ 999.80M العرض المتداول: $ 999.80M $ 999.80M $ 999.80M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 499.43K $ 499.43K $ 499.43K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.058357 $ 0.058357 $ 0.058357 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00049953 $ 0.00049953 $ 0.00049953 معرفة المزيد عن سعر BIAO on SOL (BIAO)

توكنوميكس BIAO on SOL (BIAO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس BIAO on SOL (BIAO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BIAO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BIAO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BIAO، استكشف السعر المباشر لتوكن BIAO!

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