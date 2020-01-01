توكنوميكس Best Patent Token (BPT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Best Patent Token (BPT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Best Patent Token (BPT) The BPT project aims to transform patents into digital assets by integrating blockchain technology, enhancing the management and commercialization of patents. This initiative allows patent owners to tokenize their inventions and offer them on the market, facilitating a new ecosystem where investors can generate returns by investing in these tokenized patent assets. Furthermore, BPT tokens serve as a medium of exchange within the platform, used for accessing various services and conducting transactions related to patents. This system significantly improves transparency and accessibility in the patent industry. الموقع الرسمي: https://bestpatent.io/ الوثيقة البيضاء: https://bestpatent1.gitbook.io/bpts-white-paper اشتر BPT الآن!

توكنوميكس Best Patent Token (BPT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Best Patent Token (BPT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 830.64K $ 830.64K $ 830.64K إجمالي العرض: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B العرض المتداول: $ 2.70B $ 2.70B $ 2.70B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.54M $ 1.54M $ 1.54M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00236637 $ 0.00236637 $ 0.00236637 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00026258 $ 0.00026258 $ 0.00026258 السعر الحالي: $ 0.00030784 $ 0.00030784 $ 0.00030784 معرفة المزيد عن سعر Best Patent Token (BPT)

توكنوميكس Best Patent Token (BPT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Best Patent Token (BPT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BPT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BPT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BPT، استكشف السعر المباشر لتوكن BPT!

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