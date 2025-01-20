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سعر Best Patent Token (BPT) المباشر لليوم هو USD 0.00189778 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.01M . يتم تحديث سعر BPT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Best Patent Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 144.32K - تغيير سعر Best Patent Token خلال اليوم هو +55.17% - لديه عرض متداول بقيمة USD 2.70B

أداء سعر Best Patent Token (BPT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Best Patent Token مقابل USD هو $ +0.00067478 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Best Patent Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Best Patent Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Best Patent Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00067478 +55.17% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Best Patent Token (BPT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Best Patent Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00187938$ 0.00187938 $ 0.00187938 عالية طوال الوقت $ 0.00187938$ 0.00187938 $ 0.00187938 تغير السعر (1 ساعة) +3.99% تغير السعر (1يوم) +55.17% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Best Patent Token (BPT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: