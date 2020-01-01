توكنوميكس Bandit on Base (BANDIT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Bandit on Base (BANDIT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Bandit on Base (BANDIT) Bandit on Base is a meme-inspired cryptocurrency built on the Base blockchain. Designed as a community-driven token, it leverages the Base blockchain’s scalability and low-cost transactions to foster an accessible and fun digital asset experience. The token embodies the playful and creative energy of internet culture while providing users with an entry point into the Base ecosystem. As a meme token, Bandit on Base prioritizes community engagement and social interaction. While not intended as a utility token, its development aligns with the decentralized ethos of blockchain technology. الموقع الرسمي: https://banditonbase.com/ اشتر BANDIT الآن!

توكنوميكس Bandit on Base (BANDIT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Bandit on Base (BANDIT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 69.00K $ 69.00K $ 69.00K إجمالي العرض: $ 9.74B $ 9.74B $ 9.74B العرض المتداول: $ 7.92B $ 7.92B $ 7.92B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 84.87K $ 84.87K $ 84.87K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Bandit on Base (BANDIT)

توكنوميكس Bandit on Base (BANDIT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Bandit on Base (BANDIT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BANDIT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BANDIT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BANDIT، استكشف السعر المباشر لتوكن BANDIT!

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