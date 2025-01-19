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سعر Bandit on Base (BANDIT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 228.65K . يتم تحديث سعر BANDIT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bandit on Base الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 25.06K - تغيير سعر Bandit on Base خلال اليوم هو -24.43% - لديه عرض متداول بقيمة USD 8.18B

أداء سعر Bandit on Base (BANDIT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bandit on Base مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bandit on Base مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bandit on Base مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bandit on Base مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -24.43% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Bandit on Base (BANDIT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bandit on Base: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.40% تغير السعر (1يوم) -24.43% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Bandit on Base (BANDIT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: