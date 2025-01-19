سعر Bandit on Base (BANDIT)
سعر Bandit on Base (BANDIT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 228.65K. يتم تحديث سعر BANDIT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bandit on Base الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 25.06K
- تغيير سعر Bandit on Base خلال اليوم هو -24.43%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 8.18B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BANDIT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BANDIT.
خلال اليوم، كان سعر Bandit on Base مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bandit on Base مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bandit on Base مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bandit on Base مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-24.43%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bandit on Base: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.40%
-24.43%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Bandit on Base is a meme-inspired cryptocurrency built on the Base blockchain. Designed as a community-driven token, it leverages the Base blockchain’s scalability and low-cost transactions to foster an accessible and fun digital asset experience. The token embodies the playful and creative energy of internet culture while providing users with an entry point into the Base ecosystem. As a meme token, Bandit on Base prioritizes community engagement and social interaction. While not intended as a utility token, its development aligns with the decentralized ethos of blockchain technology.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 BANDIT إلى AUD
A$--
|1 BANDIT إلى GBP
￡--
|1 BANDIT إلى EUR
€--
|1 BANDIT إلى USD
$--
|1 BANDIT إلى MYR
RM--
|1 BANDIT إلى TRY
₺--
|1 BANDIT إلى JPY
¥--
|1 BANDIT إلى RUB
₽--
|1 BANDIT إلى INR
₹--
|1 BANDIT إلى IDR
Rp--
|1 BANDIT إلى PHP
₱--
|1 BANDIT إلى EGP
￡E.--
|1 BANDIT إلى BRL
R$--
|1 BANDIT إلى CAD
C$--
|1 BANDIT إلى BDT
৳--
|1 BANDIT إلى NGN
₦--
|1 BANDIT إلى UAH
₴--
|1 BANDIT إلى VES
Bs--
|1 BANDIT إلى PKR
Rs--
|1 BANDIT إلى KZT
₸--
|1 BANDIT إلى THB
฿--
|1 BANDIT إلى TWD
NT$--
|1 BANDIT إلى CHF
Fr--
|1 BANDIT إلى HKD
HK$--
|1 BANDIT إلى MAD
.د.م--