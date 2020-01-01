توكنوميكس Altcoinist Token (ALTT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Altcoinist Token (ALTT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Altcoinist Token (ALTT) Altcoinist is an Interoperable, Web3 Monetization Gateway offering a new way for Creators to monetize and grow the next era of private communities with onchain subscriptions and built-in revenue sharing. Creators can earn ETH with onchain subscriptions and grow their private communities with built-in revenue-sharing, all while staying on the platforms they love. Additionally, Creators can grow and retain members with their own staking pool, APY and TVL, making it easier than ever to build and maintain a thriving community. Followers of the Creators can join their Private Communities gated by Altcoinist, get closer access to them and choose to stake on the Creators' community staking pool to earn yield. الموقع الرسمي: https://www.altcoinist.com/ الوثيقة البيضاء: https://docs.altcoinist.com/ اشتر ALTT الآن!

توكنوميكس Altcoinist Token (ALTT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Altcoinist Token (ALTT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 16.42M $ 16.42M $ 16.42M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 245.00M $ 245.00M $ 245.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 67.01M $ 67.01M $ 67.01M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.079067 $ 0.079067 $ 0.079067 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00368481 $ 0.00368481 $ 0.00368481 السعر الحالي: $ 0.067184 $ 0.067184 $ 0.067184 معرفة المزيد عن سعر Altcoinist Token (ALTT)

توكنوميكس Altcoinist Token (ALTT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Altcoinist Token (ALTT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ALTT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ALTT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ALTT، استكشف السعر المباشر لتوكن ALTT!

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