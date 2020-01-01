توكنوميكس Panther Protocol (ZKP) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Panther Protocol (ZKP)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Panther Protocol (ZKP) Panther Protocol is an end-to-end solution that restores privacy in Web3 and DeFi while providing financial institutions with full ownership of their data as they participate in decentralized finance. الموقع الرسمي: https://www.pantherprotocol.io/ الوثيقة البيضاء: https://docsend.com/view/tbz99g285hbnn8ic مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x909E34d3f6124C324ac83DccA84b74398a6fa173 اشتر ZKP الآن!

توكنوميكس Panther Protocol (ZKP) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Panther Protocol (ZKP)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 7.91M $ 7.91M $ 7.91M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.04868 $ 0.04868 $ 0.04868 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.006980003897759854 $ 0.006980003897759854 $ 0.006980003897759854 السعر الحالي: $ 0.00791 $ 0.00791 $ 0.00791 معرفة المزيد عن سعر Panther Protocol (ZKP)

توكنوميكس Panther Protocol (ZKP): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Panther Protocol (ZKP) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ZKP التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ZKP التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ZKP، استكشف السعر المباشر لتوكن ZKP!

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