توكنوميكس zkSwap Finance (ZF) اكتشف الرؤى الرئيسية حول zkSwap Finance (ZF)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات zkSwap Finance (ZF) zkSwap Finance is the top DEX and the first Swap to Earn DeFi Platform on zkSync Era ecosystem, pioneering a unique incentive model that rewards both liquidity providers and traders. الموقع الرسمي: https://zkswap.finance/ الوثيقة البيضاء: https://docs.zkswap.finance/ مستكشف الكتل: https://era.zksync.network/token/0x31C2c031fDc9d33e974f327Ab0d9883Eae06cA4A اشتر ZF الآن!

توكنوميكس zkSwap Finance (ZF) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار zkSwap Finance (ZF)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.48M $ 1.48M $ 1.48M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 556.47M $ 556.47M $ 556.47M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 2.66M $ 2.66M $ 2.66M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.12 $ 0.12 $ 0.12 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000182139809719544 $ 0.000182139809719544 $ 0.000182139809719544 السعر الحالي: $ 0.00266 $ 0.00266 $ 0.00266 معرفة المزيد عن سعر zkSwap Finance (ZF)

توكنوميكس zkSwap Finance (ZF): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس zkSwap Finance (ZF) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ZF التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ZF التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ZF، استكشف السعر المباشر لتوكن ZF!

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