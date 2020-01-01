توكنوميكس Unizen (ZCX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Unizen (ZCX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Unizen (ZCX) Unizen is the first CeDeFi exchange to combine the functionality of first-party and third-party CEX's and DEX's in order to meet the needs of both retail and institutional traders. Unizen Exchange is able to find the most cost efficient trades across a multitude of exchange modules, including Binance, to provide the best offers, reliable performance, and a secure environment for high-volume trading. All in one seamless user experience. الموقع الرسمي: https://unizen.io الوثيقة البيضاء: https://docs.unizen.io/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0xc52c326331e9ce41f04484d3b5e5648158028804 اشتر ZCX الآن!

توكنوميكس Unizen (ZCX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Unizen (ZCX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 19.69M $ 19.69M $ 19.69M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 650.82M $ 650.82M $ 650.82M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 30.26M $ 30.26M $ 30.26M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 5.972 $ 5.972 $ 5.972 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.02076762819242495 $ 0.02076762819242495 $ 0.02076762819242495 السعر الحالي: $ 0.03026 $ 0.03026 $ 0.03026 معرفة المزيد عن سعر Unizen (ZCX)

توكنوميكس Unizen (ZCX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Unizen (ZCX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ZCX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ZCX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ZCX، استكشف السعر المباشر لتوكن ZCX!

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