توكنوميكس XCAD Network (XCAD) اكتشف الرؤى الرئيسية حول XCAD Network (XCAD)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات XCAD Network (XCAD) XCAD Network is a tokenisation and NFT platform for content creators. It allows creators to issue their own fan tokens and reward their viewers directly on YouTube for consuming their content. Think CHZ but for content creators. الموقع الرسمي: https://xcadnetwork.com/ مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/AHcxvCP5se2DiqfcXwBz8i7WygwWJdd8f9S9t6nd4YsQ اشتر XCAD الآن!

توكنوميكس XCAD Network (XCAD) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار XCAD Network (XCAD)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.75M $ 1.75M $ 1.75M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 47.73M $ 47.73M $ 47.73M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 9.10628 $ 9.10628 $ 9.10628 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.027238932577182195 $ 0.027238932577182195 $ 0.027238932577182195 السعر الحالي: $ 0.03671 $ 0.03671 $ 0.03671 معرفة المزيد عن سعر XCAD Network (XCAD)

توكنوميكس XCAD Network (XCAD): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس XCAD Network (XCAD) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن XCAD التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن XCAD التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس XCAD، استكشف السعر المباشر لتوكن XCAD!

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