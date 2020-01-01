توكنوميكس Winnerz (WNZ) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Winnerz (WNZ)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Winnerz (WNZ) Winnerz is a blockchain sport platform and ecosystem that encompasses wide range of sports, and benefits all participants including users, sports players, and suppliers. Winnerz also runs offline sports center franchises and competitions as well. Therefore, It can be said Winnerz is the online & offline operator utilizing blockchain. الموقع الرسمي: https://en.winnerz.win/ الوثيقة البيضاء: https://winnerz.win/asset/whitepaper/WINNERZ_whitepaper_en.pdf مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x02795795196f563fdafce8dd97fca4871ded51c3 اشتر WNZ الآن!

توكنوميكس Winnerz (WNZ) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Winnerz (WNZ)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 395.21K $ 395.21K $ 395.21K إجمالي العرض: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B العرض المتداول: $ 213.63M $ 213.63M $ 213.63M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 18.50M $ 18.50M $ 18.50M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0673 $ 0.0673 $ 0.0673 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.001146017284815942 $ 0.001146017284815942 $ 0.001146017284815942 السعر الحالي: $ 0.00185 $ 0.00185 $ 0.00185 معرفة المزيد عن سعر Winnerz (WNZ)

توكنوميكس Winnerz (WNZ): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Winnerz (WNZ) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن WNZ التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن WNZ التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس WNZ، استكشف السعر المباشر لتوكن WNZ!

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