توكنوميكس Nine Chronicles (WNCG) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Nine Chronicles (WNCG)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Nine Chronicles (WNCG) Nine Chronicles is the world’s first fully decentralized & open source MMORPG, with user-generated NFTs & serverless infrastructure powered by the community. Nine Chronicle Gold (NCG) is an in-game token of Nine Chronicle, which is used for payments, staking, and governance. NCG can be earned by playing the game. With Ethereum bridge, Nine Chronicle Gold is now available in ERC-20 compatible form, Wrapped NCG (WNCG). الموقع الرسمي: https://nine-chronicles.com/ الوثيقة البيضاء: https://gold.nine-chronicles.com/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0xf203Ca1769ca8e9e8FE1DA9D147DB68B6c919817 اشتر WNCG الآن!

توكنوميكس Nine Chronicles (WNCG) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Nine Chronicles (WNCG)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 10.51M $ 10.51M $ 10.51M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 525.45M $ 525.45M $ 525.45M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 20.01M $ 20.01M $ 20.01M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 4.4157 $ 4.4157 $ 4.4157 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.016919518461443125 $ 0.016919518461443125 $ 0.016919518461443125 السعر الحالي: $ 0.02001 $ 0.02001 $ 0.02001 معرفة المزيد عن سعر Nine Chronicles (WNCG)

توكنوميكس Nine Chronicles (WNCG): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Nine Chronicles (WNCG) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن WNCG التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن WNCG التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس WNCG، استكشف السعر المباشر لتوكن WNCG!

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