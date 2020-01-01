توكنوميكس WINR Protocol (WINR) اكتشف الرؤى الرئيسية حول WINR Protocol (WINR)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات WINR Protocol (WINR) WINR is an infrastructure for Gaming frontend operators and gaming providers to build decentralized, trustless and transparent products. الموقع الرسمي: https://winr.games/ الوثيقة البيضاء: https://docs.winr.games/ مستكشف الكتل: https://arbiscan.io/address/0xD77B108d4f6cefaa0Cae9506A934e825BEccA46E اشتر WINR الآن!

توكنوميكس WINR Protocol (WINR) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار WINR Protocol (WINR)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 910.44M $ 910.44M $ 910.44M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 6.03M $ 6.03M $ 6.03M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0838 $ 0.0838 $ 0.0838 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.005103836506161984 $ 0.005103836506161984 $ 0.005103836506161984 السعر الحالي: $ 0.00662 $ 0.00662 $ 0.00662 معرفة المزيد عن سعر WINR Protocol (WINR)

توكنوميكس WINR Protocol (WINR): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس WINR Protocol (WINR) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن WINR التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن WINR التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس WINR، استكشف السعر المباشر لتوكن WINR!

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