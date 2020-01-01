توكنوميكس Whiterock (WHITE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Whiterock (WHITE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Whiterock (WHITE) WhiteRock هو بروتوكول أصول في العالم الحقيقي مصمم لتوكن الحقوق الاقتصادية للأصول المالية التقليدية مثل الأسهم والسندات والعقارات والخيارات والمشتقات.من خلال ربط التمويل التقليدي بسلسلة الكتل، يفتح WhiteRock السيولة العالمية ويبسط الوصول إلى الأسهم والدخل الثابت والاستثمارات الأخرى. مع التركيز على الشفافية والكفاءة، يمكّن WhiteRock المستخدمين من تداول الأصول الرمزية بسلاسة مع الامتثال للوائح العالمية، وإعادة تشكيل مستقبل التمويل. الموقع الرسمي: https://WhiteRock.fi مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/ENWC66tsY6cyqSrd8a7S9ETc712xCcSAuGcRUwSMWhyo اشتر WHITE الآن!

توكنوميكس Whiterock (WHITE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Whiterock (WHITE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 302.38M $ 302.38M $ 302.38M إجمالي العرض: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T العرض المتداول: $ 650.00B $ 650.00B $ 650.00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 465.20M $ 465.20M $ 465.20M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0030843 $ 0.0030843 $ 0.0030843 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000000247894022727 $ 0.000000247894022727 $ 0.000000247894022727 السعر الحالي: $ 0.0004652 $ 0.0004652 $ 0.0004652 معرفة المزيد عن سعر Whiterock (WHITE)

توكنوميكس Whiterock (WHITE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Whiterock (WHITE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن WHITE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن WHITE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس WHITE، استكشف السعر المباشر لتوكن WHITE!

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