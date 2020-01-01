توكنوميكس Vestate (VES) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Vestate (VES)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Vestate (VES) Vestate leads the Real Estate 3.0 revolution by combining blockchain with Real World Assets (RWAs) in a global property marketplace. It tokenizes commissions, ensuring fair compensation through transparent transactions. The platform is positioned for the future shift to Real Estate 3.0, shaping a more accessible and equitable real estate industry, now with a focus on RWAs الموقع الرسمي: https://vestate.fund/ الوثيقة البيضاء: https://docs.vestate.fund/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x1f557FB2aa33Dce484902695cA1374F413875519 اشتر VES الآن!

توكنوميكس Vestate (VES) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Vestate (VES)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 430.96K $ 430.96K $ 430.96K إجمالي العرض: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M العرض المتداول: $ 143.70M $ 143.70M $ 143.70M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.50M $ 1.50M $ 1.50M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0479 $ 0.0479 $ 0.0479 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.001340170733203123 $ 0.001340170733203123 $ 0.001340170733203123 السعر الحالي: $ 0.002999 $ 0.002999 $ 0.002999 معرفة المزيد عن سعر Vestate (VES)

توكنوميكس Vestate (VES): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Vestate (VES) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن VES التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن VES التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس VES، استكشف السعر المباشر لتوكن VES!

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