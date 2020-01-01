توكنوميكس Ultra (UOS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Ultra (UOS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Ultra (UOS) Ultra هو نظام ألعاب من الجيل الجديد، مصمم من قِبل اللاعبين ولأجل اللاعبين. يوفر مكتبة ألعاب، وسوقًا للأصول الرقمية، ومنصة بطولات، جميعها مدعومة بسلسلة كتل فائقة السرعة، خالية من الغاز، ومتوافقة مع EVM. بفضل $UOS في جوهرها، تُمكّن Ultra اللاعبين والمطورين من الإبداع والتداول والتنافس، كل ذلك تحت سقف واحد. الموقع الرسمي: https://ultra.io/ الوثيقة البيضاء: https://ultra.io/whitepaper مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0xd13c7342e1ef687c5ad21b27c2b65d772cab5c8c اشتر UOS الآن!

توكنوميكس Ultra (UOS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Ultra (UOS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 22.16M $ 22.16M $ 22.16M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 446.19M $ 446.19M $ 446.19M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.49 $ 0.49 $ 0.49 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.0198219295518 $ 0.0198219295518 $ 0.0198219295518 السعر الحالي: $ 0.04966 $ 0.04966 $ 0.04966 معرفة المزيد عن سعر Ultra (UOS)

توكنوميكس Ultra (UOS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Ultra (UOS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن UOS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن UOS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس UOS، استكشف السعر المباشر لتوكن UOS!

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