توكنوميكس Unifi Protocol DAO (UNFI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Unifi Protocol DAO (UNFI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Unifi Protocol DAO (UNFI) Unifi Protocol is a group of non-custodial, interoperable, decentralized, and multi-chain smart contracts providing the building blocks for the next generation of DeFi development. Unifi provides a bridge to connect the existing economy of Ethereum-based DeFi products to growing DeFi markets on other blockchains. الموقع الرسمي: https://www.unifiprotocol.com/ الوثيقة البيضاء: https://medium.com/unifiprotocol/introducing-the-unifi-protocol-2ad67bc8435 مستكشف الكتل: https://bscscan.com/address/0x728C5baC3C3e370E372Fc4671f9ef6916b814d8B اشتر UNFI الآن!

توكنوميكس Unifi Protocol DAO (UNFI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Unifi Protocol DAO (UNFI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 2.48M $ 2.48M $ 2.48M إجمالي العرض: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M العرض المتداول: $ 9.55M $ 9.55M $ 9.55M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 2.59M $ 2.59M $ 2.59M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 44.0355 $ 44.0355 $ 44.0355 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.1283238235175434 $ 0.1283238235175434 $ 0.1283238235175434 السعر الحالي: $ 0.2594 $ 0.2594 $ 0.2594 معرفة المزيد عن سعر Unifi Protocol DAO (UNFI)

توكنوميكس Unifi Protocol DAO (UNFI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Unifi Protocol DAO (UNFI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن UNFI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن UNFI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس UNFI، استكشف السعر المباشر لتوكن UNFI!

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