توكنوميكس Truth Network (TRUU) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Truth Network (TRUU)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Truth Network (TRUU) يعد مشروع $TRUU حجر الزاوية في شبكة الحقيقة: شبكة رائدة لامركزية مصممة لتوفير نتائج عادلة وشفافة وقابلة للتحقق لأسواق التنبؤ. من خلال تمكين ما يصل إلى 50,000 عقدة لتحديد نتائج السوق بشكل تعاوني، تُقلل $TRUU من خطر التواطؤ وتُرسي بنية تحتية موثوقة تدعم هذه الأسواق. يُوحّد اقتصادها التوكن القوي الحوافز عبر مجتمع عالمي، مما يُشجع على المشاركة النزيهة ويوفر إطارًا آمنًا وعادلًا لحل النزاعات. الموقع الرسمي: https://truth-network.io/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0xDAe0faFD65385E7775Cf75b1398735155EF6aCD2 اشتر TRUU الآن!

توكنوميكس Truth Network (TRUU) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Truth Network (TRUU)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 12.46M $ 12.46M $ 12.46M إجمالي العرض: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B العرض المتداول: $ 12.15B $ 12.15B $ 12.15B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 102.60M $ 102.60M $ 102.60M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.006063 $ 0.006063 $ 0.006063 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000458630071505494 $ 0.000458630071505494 $ 0.000458630071505494 السعر الحالي: $ 0.001026 $ 0.001026 $ 0.001026 معرفة المزيد عن سعر Truth Network (TRUU)

توكنوميكس Truth Network (TRUU): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Truth Network (TRUU) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن TRUU التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TRUU التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TRUU، استكشف السعر المباشر لتوكن TRUU!

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