TRUU

يعد مشروع $TRUU حجر الزاوية في شبكة الحقيقة: شبكة رائدة لامركزية مصممة لتوفير نتائج عادلة وشفافة وقابلة للتحقق لأسواق التنبؤ. من خلال تمكين ما يصل إلى 50,000 عقدة لتحديد نتائج السوق بشكل تعاوني، تُقلل $TRUU من خطر التواطؤ وتُرسي بنية تحتية موثوقة تدعم هذه الأسواق. يُوحّد اقتصادها التوكن القوي الحوافز عبر مجتمع عالمي، مما يُشجع على المشاركة النزيهة ويوفر إطارًا آمنًا وعادلًا لحل النزاعات.

اسم العملة المشفرةTRUU

التصنيفNo.3329

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0.00%

المعروض المتداول0

إجمالي العرض0

إجمالي العرض100,000,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.004114185690751992,2025-05-25

أدنى سعر0.000458630071505494,2025-02-10

البلوكتشين العامETH

مقدمةيعد مشروع $TRUU حجر الزاوية في شبكة الحقيقة: شبكة رائدة لامركزية مصممة لتوفير نتائج عادلة وشفافة وقابلة للتحقق لأسواق التنبؤ. من خلال تمكين ما يصل إلى 50,000 عقدة لتحديد نتائج السوق بشكل تعاوني، تُقلل $TRUU من خطر التواطؤ وتُرسي بنية تحتية موثوقة تدعم هذه الأسواق. يُوحّد اقتصادها التوكن القوي الحوافز عبر مجتمع عالمي، مما يُشجع على المشاركة النزيهة ويوفر إطارًا آمنًا وعادلًا لحل النزاعات.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.