توكنوميكس TRUST AI (TRT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول TRUST AI (TRT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات TRUST AI (TRT) Trust AI عبارة عن منصة بلوكتشين مبتكرة مصممة لإحداث ثورة في النظم البيئية اللامركزية من خلال دمج الحلول التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي. مع التركيز على الأدوات التي لا تتطلب كتابة أكواد وإنشاء العقود الذكية بسلاسة والتكنولوجيا القابلة للتطوير، تعمل Trust AI على تمكين الأفراد والشركات من تبني تقنية بلوكتشين بسهولة. تتضمن الميزات المتقدمة للمنصة بلوكتشين آمنًا، وبورصة لامركزية (DEX)، وأدوات إنشاء NFT، والتوافق عبر السلاسل، وكلها تهدف إلى تعزيز إمكانية الوصول والأمان والكفاءة في مشهد ويب3. الموقع الرسمي: https://trust-ai.io/ الوثيقة البيضاء: https://trust-ai.io/Whitepaper-TRT.pdf مستكشف الكتل: https://arbiscan.io/token/0x63db244bc895b3accec6698ce11b0dbd1d3e1c44 اشتر TRT الآن!

توكنوميكس TRUST AI (TRT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار TRUST AI (TRT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 2.21M $ 2.21M $ 2.21M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 3.80M $ 3.80M $ 3.80M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 12 $ 12 $ 12 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.004986070176975496 $ 0.004986070176975496 $ 0.004986070176975496 السعر الحالي: $ 0.5819 $ 0.5819 $ 0.5819 معرفة المزيد عن سعر TRUST AI (TRT)

توكنوميكس TRUST AI (TRT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس TRUST AI (TRT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن TRT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TRT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TRT، استكشف السعر المباشر لتوكن TRT!

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