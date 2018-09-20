توكنوميكس Token Pocket (TPT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Token Pocket (TPT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Token Pocket (TPT) TokenPocket is the world’s leading multi-chain self-custodial wallet. TokenPocket has provided reliable services for over 10 million users around the world. The number of monthly active users exceeds 3.5 million and the users are located in more than 200 countries and regions around the world. TPT refers to TokenPocket Token, it is the only platform token in the TokenPocket ecosystem and holders of TPT can enjoy ecological governance rights. At the same time, TPT can be circulated in a variety of scenarios, and open up the entire product business line of TokenPocket as the means of payment and proof of membership rights and interests. Among the current use-cases, TPT can be used to pay advertising fee and access some premium features in the TokenPocket app. In the future, it will be used to pay gas fee of chains. The total amount of TPT has been burned from 5.9 billion to 3.46 billion. In 2022, the TPT DAO led by the community was formally established, and launched a proposal to found the DAO vault. TPT DAO has ruled that every month thereafter, TokenPocket Foundation will inject 25% of the income of the multi-chain dex aggregator TransitSwap, as well as the TPT donations by all new Token Logos and new public chains listed on the TokenPocket wallet, to the TPT DAO vault on a monthly basis. The use of TPT DAO's vault funds will be decided by TPT DAO's proposal and voting. الموقع الرسمي: https://www.tokenpocket.pro/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x4161725d019690a3e0de50f6be67b07a86a9fae1 اشتر TPT الآن!

توكنوميكس Token Pocket (TPT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Token Pocket (TPT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 58.87M $ 58.87M $ 58.87M إجمالي العرض: $ 5.90B $ 5.90B $ 5.90B العرض المتداول: $ 3.47B $ 3.47B $ 3.47B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 100.19M $ 100.19M $ 100.19M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.14943 $ 0.14943 $ 0.14943 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00079179 $ 0.00079179 $ 0.00079179 السعر الحالي: $ 0.016982 $ 0.016982 $ 0.016982 معرفة المزيد عن سعر Token Pocket (TPT)

توكنوميكس Token Pocket (TPT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Token Pocket (TPT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن TPT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TPT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TPT، استكشف السعر المباشر لتوكن TPT!

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