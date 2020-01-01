توكنوميكس FUNTICO (TICO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول FUNTICO (TICO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات FUNTICO (TICO) بعد 3 سنوات من التطوير الدؤوب والتمويل الذاتي، أصبحت Funtico منصة ألعاب رائدة على شبكة Web3 تتميز بمجموعة متنوعة من الألعاب التي تم إنشاؤها ذاتيًا. يضمن حلها المالي القوي تجربة مستخدم غامرة وسلسة. بالنسبة للناشرين والمبدعين، تفتح مجموعة أدوات التطوير البرمجية الخاصة بها الباب أمام نظام بيئي غني يضم سوق NFT وأدوات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة، كل ذلك ضمن منصة آمنة ومتوافقة مصممة للنمو الديناميكي. الموقع الرسمي: https://funtico.com الوثيقة البيضاء: https://litepaper.funtico.com/funtico-litepaper مستكشف الكتل: https://snowtrace.io/token/0xEDf647326007E64d94B0Ee69743350F3736E392C?chainid=43114 اشتر TICO الآن!

توكنوميكس FUNTICO (TICO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار FUNTICO (TICO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 62.71M $ 62.71M $ 62.71M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.034 $ 0.034 $ 0.034 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.004542166938211216 $ 0.004542166938211216 $ 0.004542166938211216 السعر الحالي: $ 0.006271 $ 0.006271 $ 0.006271 معرفة المزيد عن سعر FUNTICO (TICO)

توكنوميكس FUNTICO (TICO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس FUNTICO (TICO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن TICO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TICO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TICO، استكشف السعر المباشر لتوكن TICO!

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