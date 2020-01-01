توكنوميكس Talent Protocol (TALENT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Talent Protocol (TALENT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Talent Protocol (TALENT) بيانات السمعة المهنية للإنترنت الجديد. يوفر Talent Protocol سمعة مهنية على السلسلة لجعل البناة المذهلين أكثر وضوحًا. الموقع الرسمي: https://talentprotocol.com مستكشف الكتل: https://basescan.org/token/0x9a33406165f562E16C3abD82fd1185482E01b49a اشتر TALENT الآن!

توكنوميكس Talent Protocol (TALENT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Talent Protocol (TALENT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.39M $ 1.39M $ 1.39M إجمالي العرض: $ 600.00M $ 600.00M $ 600.00M العرض المتداول: $ 172.28M $ 172.28M $ 172.28M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 4.85M $ 4.85M $ 4.85M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.15892 $ 0.15892 $ 0.15892 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.004593551012617209 $ 0.004593551012617209 $ 0.004593551012617209 السعر الحالي: $ 0.008087 $ 0.008087 $ 0.008087 معرفة المزيد عن سعر Talent Protocol (TALENT)

توكنوميكس Talent Protocol (TALENT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Talent Protocol (TALENT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن TALENT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TALENT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TALENT، استكشف السعر المباشر لتوكن TALENT!

كيفية شراء TALENT هل أنت مهتم بإضافة Talent Protocol (TALENT) إلى محفظتك؟ تدعم MEXC طرقًا مختلفة لشراء TALENT ، بما في ذلك بطاقات الائتمان، والتحويلات المصرفية، والتداول من نظير إلى نظير. سواء كنت مبتدئاً أو محترفاً، فإن MEXC تجعل شراء الكريبتو سهلاً وآمناً. تعرف على كيفية شراء TALENT على MEXC الآن!

تاريخ سعر Talent Protocol (TALENT) يساعد تحليل تاريخ أسعار TALENT المستخدمين على فهم تحركات السوق السابقة، ومستويات الدعم/المقاومة الرئيسية، وأنماط التقلبات. وسواء كنت تتبع أعلى المستويات على الإطلاق أو تحدد الاتجاهات، فإن البيانات التاريخية هي جزء مهم من التنبؤ بالأسعار والتحليل الفني. استكشف تاريخ أسعار TALENT الآن!

توقعات سعر TALENT هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه TALENT؟ تجمع صفحة توقعات أسعار TALENT الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر TALENT الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!