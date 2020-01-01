توكنوميكس Sugar Boy (SUGAR) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Sugar Boy (SUGAR)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Sugar Boy (SUGAR) Sugar Boy هي عملة ميم تدور حول شخصية شابة مرحة تعيش حياة مترفة وتشارك $SUGAR الخاص بها. الموقع الرسمي: https://dexscreener.com/tron/TW6KyaVEe7DGcL8dkd8yV88C2jAoyt3Ubk مستكشف الكتل: https://tronscan.org/#/token20/TQKQRxEDH2vhtxGB4obGeHwu7AqGDryU3C اشتر SUGAR الآن!

توكنوميكس Sugar Boy (SUGAR) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Sugar Boy (SUGAR)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 467.69K $ 467.69K $ 467.69K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 976.38M $ 976.38M $ 976.38M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 479.00K $ 479.00K $ 479.00K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.02724 $ 0.02724 $ 0.02724 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000476128397748542 $ 0.000476128397748542 $ 0.000476128397748542 السعر الحالي: $ 0.000479 $ 0.000479 $ 0.000479 معرفة المزيد عن سعر Sugar Boy (SUGAR)

توكنوميكس Sugar Boy (SUGAR): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Sugar Boy (SUGAR) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SUGAR التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SUGAR التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SUGAR، استكشف السعر المباشر لتوكن SUGAR!

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