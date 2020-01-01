توكنوميكس Safe Road Club (SRC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Safe Road Club (SRC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Safe Road Club (SRC) Safe Road Club is an AI-powered Web3 app that monetizes routine driving data, transforming driving habits into recorded and rewarded activities. This innovative platform automates data collection and game-like decision-making through an AI agent, integrating GPS speed tracking and AI analytics to enhance and reward driving activities. الموقع الرسمي: https://saferoadclub.app/ الوثيقة البيضاء: https://saferoadclub.gitbook.io/src-ai مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/5gkd3yk3WmTEjYxiTsCXk3p8uPd9W85L5UNYNUQaheyb اشتر SRC الآن!

توكنوميكس Safe Road Club (SRC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Safe Road Club (SRC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.16M $ 1.16M $ 1.16M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 14.732 $ 14.732 $ 14.732 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.005706798574656465 $ 0.005706798574656465 $ 0.005706798574656465 السعر الحالي: $ 0.001163 $ 0.001163 $ 0.001163 معرفة المزيد عن سعر Safe Road Club (SRC)

توكنوميكس Safe Road Club (SRC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Safe Road Club (SRC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SRC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SRC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SRC، استكشف السعر المباشر لتوكن SRC!

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