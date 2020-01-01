توكنوميكس The Unfettered Souls (SOULS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول The Unfettered Souls (SOULS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات The Unfettered Souls (SOULS) The Unfettered is role-playing video game that offers an unparalleled decentralized gaming experience on the blockchain. The game features a soulslike genre, developed by Trender Software on the Unreal Engine 4, designed to provide players with an immersive and challenging gaming experience. The mission of The Unfettered is to provide true gaming freedom, and the vision is to create a fair and transparent gaming ecosystem. الموقع الرسمي: https://theunfettered.io/ الوثيقة البيضاء: https://www.theunfettered.io/assets/images/onepager/ue-one-pager-website.png مستكشف الكتل: https://polygonscan.com/token/0xaa4fBC6809a8E1924520FC85282aC4C76A7671d7 اشتر SOULS الآن!

توكنوميكس The Unfettered Souls (SOULS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار The Unfettered Souls (SOULS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 438.38K $ 438.38K $ 438.38K إجمالي العرض: $ 2.25B $ 2.25B $ 2.25B العرض المتداول: $ 1.14B $ 1.14B $ 1.14B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 861.75K $ 861.75K $ 861.75K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.03889 $ 0.03889 $ 0.03889 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000249381669055289 $ 0.000249381669055289 $ 0.000249381669055289 السعر الحالي: $ 0.000383 $ 0.000383 $ 0.000383 معرفة المزيد عن سعر The Unfettered Souls (SOULS)

توكنوميكس The Unfettered Souls (SOULS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس The Unfettered Souls (SOULS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SOULS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SOULS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SOULS، استكشف السعر المباشر لتوكن SOULS!

كيفية شراء SOULS هل أنت مهتم بإضافة The Unfettered Souls (SOULS) إلى محفظتك؟ تدعم MEXC طرقًا مختلفة لشراء SOULS ، بما في ذلك بطاقات الائتمان، والتحويلات المصرفية، والتداول من نظير إلى نظير. سواء كنت مبتدئاً أو محترفاً، فإن MEXC تجعل شراء الكريبتو سهلاً وآمناً. تعرف على كيفية شراء SOULS على MEXC الآن!

تاريخ سعر The Unfettered Souls (SOULS) يساعد تحليل تاريخ أسعار SOULS المستخدمين على فهم تحركات السوق السابقة، ومستويات الدعم/المقاومة الرئيسية، وأنماط التقلبات. وسواء كنت تتبع أعلى المستويات على الإطلاق أو تحدد الاتجاهات، فإن البيانات التاريخية هي جزء مهم من التنبؤ بالأسعار والتحليل الفني. استكشف تاريخ أسعار SOULS الآن!

توقعات سعر SOULS هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه SOULS؟ تجمع صفحة توقعات أسعار SOULS الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر SOULS الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!