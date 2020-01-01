توكنوميكس Real Smurf Cat (SMURFCAT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Real Smurf Cat (SMURFCAT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Real Smurf Cat (SMURFCAT) SMURFCAT (Also known as Shailushai) is a deflationary memecoin launched on Ethereum. The cryptocurrency was created as a tribute to the Smurf Cat internet meme originally created by Nate Hallinan, and newly popularized by TikTok. The meme plays on the idea that the Smurf Cat in the image is truly un-photoshopped, and that he is indeed, real. الموقع الرسمي: https://smurfcat.eth.limo مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0xff836a5821e69066c87e268bc51b849fab94240c اشتر SMURFCAT الآن!

توكنوميكس Real Smurf Cat (SMURFCAT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Real Smurf Cat (SMURFCAT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 4.72M $ 4.72M $ 4.72M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 93.81B $ 93.81B $ 93.81B القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00042251 $ 0.00042251 $ 0.00042251 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000000030302868553 $ 0.000000030302868553 $ 0.000000030302868553 السعر الحالي: $ 0.0000503 $ 0.0000503 $ 0.0000503 معرفة المزيد عن سعر Real Smurf Cat (SMURFCAT)

توكنوميكس Real Smurf Cat (SMURFCAT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Real Smurf Cat (SMURFCAT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SMURFCAT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SMURFCAT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SMURFCAT، استكشف السعر المباشر لتوكن SMURFCAT!

كيفية شراء SMURFCAT هل أنت مهتم بإضافة Real Smurf Cat (SMURFCAT) إلى محفظتك؟ تدعم MEXC طرقًا مختلفة لشراء SMURFCAT ، بما في ذلك بطاقات الائتمان، والتحويلات المصرفية، والتداول من نظير إلى نظير. سواء كنت مبتدئاً أو محترفاً، فإن MEXC تجعل شراء الكريبتو سهلاً وآمناً. تعرف على كيفية شراء SMURFCAT على MEXC الآن!

تاريخ سعر Real Smurf Cat (SMURFCAT) يساعد تحليل تاريخ أسعار SMURFCAT المستخدمين على فهم تحركات السوق السابقة، ومستويات الدعم/المقاومة الرئيسية، وأنماط التقلبات. وسواء كنت تتبع أعلى المستويات على الإطلاق أو تحدد الاتجاهات، فإن البيانات التاريخية هي جزء مهم من التنبؤ بالأسعار والتحليل الفني. استكشف تاريخ أسعار SMURFCAT الآن!

توقعات سعر SMURFCAT هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه SMURFCAT؟ تجمع صفحة توقعات أسعار SMURFCAT الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر SMURFCAT الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!